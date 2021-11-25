На українські екрани вийшов один із найочікуваніших фільмів року, «Дім Ґуччі» Рідлі Скотта. В основу фільма лягла книга Сари Гей Форден «Дім Ґуччі: Сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру та жадібності».

Як говорить уже сама назва, сюжет крутиться довкола реальної історії вбивства Мауріціо Ґуччі, онука засновника модного дому. Нагадаємо, спадкоємець модного дому Gucci Мауріціо Ґуччі (Адам Драйвер) та Патріція Реджані (Леді Гага) прожили у шлюбі 12 років. У подружжя народилося дві доньки, Алегра та Александра. 1985 року Мауріціо залишив дружину без жодних пояснень. Офіційно розлучення вони оформили лише у 1991 році. 27 березня 1995 року Мауріціо було вбито на сходах офісу компанії у Мілані. Кілера найняла Патріція, яку посадили на 29 років. Жінка вийшла достроково.

Кадр з фільму «Дім Ґуччі»

Спочатку родина була проти зйомок, які ще й до того весь час відкладались. Мінялись режисери, виконавці головних ролей та терміни. Рідлі Скотт планував фільм ще у 2006 році. У якийсь момент було заявлено, що головні ролі зіграбть Анджеліна Джолі та Леонардо Ді Капріо. У 2016 році оголосили, що режисерське крісло займе Вонг Кар-Вай.

У 2019 на проект повернувся режисер Рідлі Скотт, виконавцями головни ролей стали Леді Ґага та Адам Драйвер. Джаред Лето зіграв роль Паоло Ґуччі. Дім Ґуччі вирішив співпрацювати з авторами фільму та надав доступ до усіх архівів та гардеробних (зараз не варто плутати дім та родину, іменем якої його назвали, у модному домі члени родини зараз не працюють).

Після гучного провалу у прокаті попереднього фільму Скотта (він зібрав у світовому прокаті 27 млн доларів при бюджеті у 100 млн) режесерові просто життєво необхідна реабілітація. Можливо, таким стане «Дім Ґуччі».

Після того як Мауріціо Ґуччі вирішив одружитися з Патріцією Реджані, його батько, Родольфо позбавляє його спадщини. Кузен Мауріціо, Паоло, вважає себе геніальним дизайнером. Уся ця сімейна історія по суті є вузлом багаторічних конфліктів та образ. У підсумку модний дім, названий прізвищем його засновника, зараз існує без жодного члена родини Ґуччі.

Кадр з фільму «Дім Ґуччі»

Стилістично кримінальна драма відповідає імперії моди. Вона надзвичайно гарна. Доступ до гардеробних модного дому та вміння Скотта працювати з картинкою зробили своє: кожен кадр є візуально довершеним. Ще є чудові акторські роботи та саундтрек, які явно висуватимуть на «Оскар». Режисер занурює глядачів у 70-ті та 80-ті роки, у Мілан та Нью-Йорк, Тоскану та Швейцарію.

Леді Ґага остаточно закріпила за собою статус драматичної актриси. Тепер її успіх у «Народженні зірки» ніхто не зможе назвати випадковістю. А імена Дравера, Аль Пачіно, Джареда Лето, Джеремі Айронса, Сальми Гаєк додають каратині не просто блиску, а сяйва.

Кадр з фільму «Дім Ґуччі»

Фільм, правда, сварять за те, що його сюжет задалеко відходить від першоджерела, що він задовгий та занудний. Його провал може стати крахом голлівудского старожила Рідлі Скотта. Крахом несправедливим, адже він знімає якісне та «доросле» кіно, хай і у форматі блокбастерів. Важко пояснити провал «Останньої дуелі» у постпандемічному прокаті, коли бракує великих проектів. Режисер Рідлі Скотт пояснив касову невдачу «Остання дуель».

«Я думаю, що все зводиться до того, що сьогодні маємо аудиторію, виховану на чортових мобільних телефонах. Міленіали ніколи не хочуть, щоб їх чомусь навчали, якщо не говорити їм про це через ці телефони», – сказав Скотт виданню The Hollywood Reporter.

Кадр з фільму «Дім Ґуччі»

«Я жодного разу не пошкодував про жоден свій фільм. Я дуже рано навчився бути власним критиком. Єдине – ви повинні мати свою точку зору на те, що ви зробили. Ідіть далі, але переконайтеся, що ви щасливі. І не озирайтесь. Це про мене», – додав Скотт.

Так що, не озираючись, ідемо у кіно.