«Динамо» вилетіло з Ліги конференцій і вперше за 18 років не матиме «єврокубкової осені»

Українські футбольні команди «Динамо» і «Дніпро-1» більше не братимуть участь у змаганнях єврокубків у цьому сезоні. Про це пише «Суспільне спорт».

Напередодні ввечері кияни зазнали поразки від турецького «Бешикташа» в матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Поєдинок на стадіоні «Водафон Парк» у Стамбулі закінчився з рахунком 1:0, у першій зустрічі у Бухаресті «Динамо» поступилося «Бешикташу» з рахунком 2:3.

Господарі мали достатньо гольових моментів ще в першому таймі, але зусиллями голкіпера Георгія Бущана, якому одного разу допомогла стійка, динамівці змогли не пропустити. Після перерви підопічні Мірчі Луческу могли відкривати рахунок у швидкому контрвипаді, але Владислав Ванат у штрафному майданчику суперника не зумів зупинити незручну передачу Назара Волошина.

Натомість на 52-й хвилині камерунський нападник Венсан Абубакар накрутив трьох гравців «Динамо» у карному майданчику та низом відправив м'яч у дальній кут. Незважаючи на всі намагання українського клубу відігратися, «Бешикташ» впевнено довів справу до перемоги. Стамбульці виграли 4:2 за підсумками двох поєдинків і вийшли до групового раунду Ліги конференцій.

«Динамо» вперше за останні 18 років не змогло пробитися до осінньої частини єврокубків. Востаннє таке траплялося з киянами у сезоні-2005/06 після сенсаційного вильоту у кваліфікації Ліги чемпіонів від швейцарського «Тюна».

Натомість «Дніпро-1» у матчі-відповіді віцечемпіон України програв з рахунком 1:2 «Спартаку» із словацької Трнави. Стартовий поєдинок у плей-оф раунді Ліги конференцій дніпряни завершили нічиєю з рахунком 1:1. Номінально домашній матч проти «Спартака» українська команда проводила у словацькому місті Кошице. Основний час гри, як і матчу тиждень тому, закінчився з рахунком 1:1. На 3-й хвилині Ерік Даніель вивів «Спартак» вперед», а на 61-й - Ніколас Горосіто забив гол у власні ворота.

Команди визначали переможця в овертаймі, де футболісти СК «Дніпро-1» отримали одразу три червоні картки. Арбітр вилучив Руслана Бабенка та Олега Горіна, а ще одну червону картку показав комусь з лави запасних дніпрян. На 106-й хвилині, коли дніпряни були вже вдесятьох, Мартін Буката забив вирішальний м'яч у зустрічі та вивів «Спартак Трнаву» у груповий раунд Ліги конференцій.

Перед матчем букмекери прогнозували, що «Дніпро-1» переможе «Спартак». Поразка дніпрян і виліт з єврокубків є сенсацією. Плей-оф раунд кваліфікації Ліги конференції – третій єврокубковий турнір для дніпровців. Спочатку команда вибула з Ліги чемпіонів від «Панатінаїкоса», а потім вилетіла з Ліги Європи празької «Славії».