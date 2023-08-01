«Апостолос Ніколаїдіс» в Афінах завершився з рахунком 2:2

Український футбольний клуб «Дніпро-1» в матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів УЄФА зіграв унічию проти грецького «Панатінаїкоса». Поєдинок на стадіоні «Апостолос Ніколаїдіс» в Афінах завершився з рахунком 2:2.

Господарі вийшли вперед на 15-й хвилині зустрічі, коли не порозумілися голкіпер дніпрян Євген Волинець і захисник Володимир Адамюк. Цим скористався Андраж Шпорар, який заволодів м'ячем і перекинув воротаря українського клубу.

На 24-й хвилині підопічні Олександра Кучера відновили паритет у грі. Артем Довбик виконав неймовірний сольний прохід: у карному майданчику прокинув м'яч між двох захисників і з гострого кута пробив під дальню стійку.

На 34-й хвилині воротар «Дніпра-1» отримав серйозне пошкодження у зіткненні з нападником греків Себастьяном Паласіосом. Євгена Волинця винесли з поля на ношах.

На початку другого тайму дніпровський клуб повів у рахунку. На 54-й хвилині Едуард Сарапій головою замкнув подачу кутового з лівого флангу від Дениса Мірошниченка.

Однак на 70-й хвилині «Панатінаїкос» відігрався завдяки вдалій грі Філіпа Джурічича.

На 75 хвилині матчу українська команда залишилася в меншості, поле покинув Володимир Танчик за небезпечну гру проти суперника отримав червону картку.

Зазначимо, що в першому матчі між цими командами, який відбувся 25 липня у словацькому місті Кошице, дніпряни поступилися віце-чемпіону Греції з рахунком 1:3.

Таким чином, «Дніпро-1» вибув з Ліги Чемпіонів і продовжить боротьбу в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи, де суперником буде чеська «Славія». Своєю чергою, «Панатінаїкос» зіграє в 3-му відбірковому раунді Ліги Чемпіонів із французьким «Марселем».