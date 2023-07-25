У вівторок, 25 липня, український ФК «Дніпро-1» поступився грецькому «Панатінаїкосу» в кваліфіцації Ліги Чемпіонів.

Матч другого кваліфікаційного раунду ЛЧ відбувався в словацькому Кошице і був дебютним на турнірі для «Дніпро-1». Зустріч розпочалась для дніпрян не надто вдало, оскільки вже на 10-й хвилині, після прострілу з флангу, Шпорар з кількох метрів переправив м’яч у сітку воріт.

Увесь перший тайм та першу половину другого команди відіграли приблизно в однаковому темпі, зрідка обмінюючись гострими моментами. На 74-й хвилині гравець «Панатінаїкоса» Карлос під час контратаки прорвався лівим флангом, після чого віддав на Джурічича, а той у падінні пробив у дальній кут. Вже за 10 хвилин греки забили з пенальті третій гол. Врятувати матч «Дніпро-1» не встиг, але «голом престижу» все ж відзначився – на 90-й хвилині подача зі штрафного з лівого флангу завершилась результативним ударом Володимира Танчика.

Матч-відповідь запланований на 1 серпня в Афінах. Якщо «Дніпро-1» за сумою двох матчів зуміє пройти в третій раунд, то там зіграє проти французького «Олімпіка». Якщо ж дніпряни поступляться грецькому клубу, то продовжать виступ у третьому раунді кваліфікації ліги Європи, де їх суперником буде чеська «Славія».