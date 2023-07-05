У тренерському штабі «Шахтаря» з’явилися кілька нідерландських фахівців

Донецький футбольний клуб «Шахтар» у середу, 5 липня, представив свій новий тренерський штаб на чолі з нідерландцем Патріком ван Леувеном, повідомила прес-служба клубу.

Як йдеться в повідомленні, першим асистентом тренера працюватиме нідерландець Раймонд Аттевелд. Асистентами тренера будуть Оскар Ратулутра та Олександр Чижов.

Фітнес-тренерами «Шахтаря» стали Валерій Блохін та італієць Карло Ніколіні, а воротарів тренуватиме нідерландець Денніс Гентенар.

53-річний Патрік ван Леувен, який дотепер тренував луганську «Зорю», підписав із «Шахтарем» контракт до 30 червня 2025 року. На посаді головного тренера команди нідерландець змінив хорвата Ігора Йовічевіча. Йовічевіч тренував «Шахтар» з липня 2022 року.