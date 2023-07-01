Ігор Йовічевіч очолив «Шахтар» у липні 2022 року, з ним команда зіграла 40 офіційних матчів, 24 з яких завершилися перемогою «гірників»

Донецький футбольний клуб «Шахтар» оголосив про припинення дії контракту з головним тренером хорватом Ігорем Йовічевічем. Про це в суботу, 1 липня, повідомив сайт клубу.

Як йдеться в повідомленні, разом з наставником клуб залишає тренерський штаб.

«Дякуємо Ігору Йовічевічу та його асистентам за якісну роботу і високий професіоналізм, за красиві перемоги й незабутні емоції. Це був яскравий сезон, яким ви назавжди вписали свої імена в історію "Шахтаря". Окрема подяка за активну громадянську позицію в підтримці України та українців», – йдеться у повідомленні клубу.

Йовічевіч очолював «Шахтар» від липня 2022 року. За цей час команда провела 40 офіційних матчів, у яких здобула 24 перемоги, 10 нічиїх та 6 поразок. Під керівництвом Йовічевіча донеччани 14-й раз в історії стали чемпіонами України. Для хорватського наставника це був перший титул у тренерській кар’єрі. Крім того, під керівництвом Йовічевіча «Шахтар» пробився до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Йовічевіч прийшов на зміну італійському тренеру Де Дзербі, який пішов з команди після початку повномасштабної війни в Україні. Окрім італійського тренера, з команди пішли більшість легіонерів, які завдяки правилам УЄФА змогли призупинити співпрацю з «Шахтарем». Тому хорватському спеціалісту довелося наново збирати команду виключно з українських гравців, з якими він знову завоював чемпіонство, зазначає «Українська правда». Крім того, Йовічевіч – єдиний з іноземних тренерів, якій вільно володіє українською мовою.

Про причини звільнення Йовічевіча інформація відсутня. Однак уранці 27 червня стало відомо, що президент «Шахтаря» Рінат Ахметов затвердив на посаду майбутнього тренера команди нідерландця Патріка ван Леувена, який наразі тренує луганську «Зорю». під керівництвом ван Леувена «Зоря» посіла третє місце в чемпіонаті України, завдяки чому його було визнано найкращим тренером УПЛ в сезоні.