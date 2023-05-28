Поєдинок на «Арені Львів» завершився масовою бійкою між гравцями обох команд

У неділю, 28 травня, у рамках 29 туру Прем'єр-ліги України на «Арені Львів» відбувся чемпіонський поєдинок між донецьким «Шахтарем» та «Дніпром-1», який завершився перемогою донецької команди та масовою бійкою між гравцями обох команд.

Як повідомляє «Український футбол», дніпряни напередодні цієї зустрічі відставали від гірників на п'ять очок, тому ще мали шанси посісти перше місце. Але вже на дев'ятій хвилині Артем Бондаренко своїм голом вивів донецьку команду вперед. Цей забитий м'яч став єдиним у першому таймі. На початку другої половини зустрічі точні удари записали до свого активу також Данило Сікан та Тарас Степаненко.

У додатковий час виникла масова бійка між футболістами обох команд. В підсумку були вилучені представники «Шахтаря» Анатолій Трубін та Єгор Назарина, а також футболіст «Дніпра-1» Жоау Пеглоу. Відео масової бійки між гравцями Шахтаря та Дніпра-1 можна подивитися в Telegram-каналі FanDay.net.

Більше голів у цій зустрічі не було, а тому «Шахтар» переміг з впевненим рахунком 3:0.

«Шахтар» після цієї перемоги набрав 72 очки і став недосяжним для «Дніпра-1», у якого 64 бали. Донецький клуб виграв 14-й раз чемпіонат України. До слова, Ігор Йовічевіч вперше здобув золоті медалі УПЛ. Також «Шахтар» зіграє в груповому раунді Ліги чемпіонів наступного сезону.