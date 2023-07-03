Андрію Пятову запропонують тренерську посаду в клубі

Зірковий воротар футбольного клубу «Шахтар» Андрій Пятов закінчує кар'єру у своєму клубі. Його контракт із «Шахтарем» закінчився 30 червня, повідомив у понеділок, 3 липня, гендиректор клубу Сергій Палкін на сторінці «Шахтаря».

За його словами, Андрій Пятов може стати членом тренерського штабу клубу, участь у якому завершив. 39-річний голкіпер був у «Шахтарі» 16 років.

«Андрій пройшов дуже великий, яскравий шлях – 16 років, 482 гри, дуже багато титулів, перемог. Ми повинні бути вдячні йому за це. 6 серпня гратимемо товариський, благодійний матч із «Тоттенгемом». Ми запропонували йому зіграти цей останній матч. Сподіваюся, що він прийме це запрошення, зіграє в цьому матчі, і ми в дуже гарній формі попрощаємося з ним, як з нашою легендою, як з воротарем», – повідомив Сергія Палкін.

Останній матч, який провів Андрій Пятов за Збірну України, відбувся 11 червня 2022 року проти Вірменії. Тоді збірна забила три голи супротивникам, а Пятов не пропустив жодного м'яча.

Зазначимо, за свою кар'єру Андрій Пятов зіграв рекордні 102 матчі за збірну України з футболу, 24 з яких грав у статусі капітана. Футболіст є найбільш результативним голкіпером України та один з п'ятьох найкращих гравців за історію національної збірної. Андрій Пятов також є рекордсменом за кількістю матчів без пропущених м'ячів – 47 матчів, а також за найбільш тривалою сухою серією в історії збірної – 752 хвилини.