Молодіжна збірна України всього раз виходила до півфіналу чемпіонату Європи

Молодіжна збірна України з футболу обіграла збірну Франції із рахунком 3:1 і вийшла у півфінал Євро-2024. Також українські футболісти отримали квиток на Олімпійські ігри, повідомляє Футбол 24.

Українці зустрічались із французами у неділю, 2 липня, на стадіоні «Клуж Арена» в румунському місті Клуж.

На початку матчу Франція захопила ініціативу та тиснула на ворота України. Це дало свій результат – на 19 хвилині перевага суперників конвертувалася в гол. Ле Фе розрізним пасом знайшов Барколя, той прострілив у центр штрафного, а Шеркі, обдуривши Таловєрова, загнав м'яч у сітку.

Україна досить швидко зрівняла рахунок. Мудрик вирішив з флангу увірватися у штрафний майданчик, а Калюлю необачно зачепив Михайла. Арбітр призначив пенальті, VAR підтвердив правильність рішення, а Судаков впевнено реалізував 11-метровий.

На 44 хвилині збірна України вийшла вперед. Знову відзначився Судаков, реалізувавши пас Мудрика.

Крапку у поєдинку поставив Артем Бондаренко, забивши третій і останній гол у ворота французів.

Молодіжна збірна України всього раз виходила до півфіналу чемпіонату Європи. Це трапилось аж 17 років тому, в часи Мілевського й Алієва. Підопічні Руслана Ротаня могли стати другими. Втім, для цього необхідно було переграти грізного суперника – Францію U-21.

Таким чином боротьбу за перемогу на чемпіонаті Європи U-21 продовжують чотири команди, серед який і Україна. Пари 1/2 фіналу сформувались таким чином: Ізраїль зіграє з Англією, а Іспанія із Україною.

Півфінальні матчі відбудуться 5 липня. Україна зіграє проти Іспанії в Бухаресті о 22:00, а Англія зустрінеться з Ізраїлем в Батумі о 19:00.