Київське «Динамо» перемогло «Мальме» у матчі Ліги Європи

Київське «Динамо» з перемоги стартувало у груповому етапі Ліги Європи. У першому матчі на власному полі кияни перемогли шведський «Мальме».

У першому таймі «Динамо» мало декілька нагод, але вони не були небезпечними. Як і атаки «Мальме». Натомість у другому таймі загроз біля воріт гостей стало більше. Однак доволі надійно діяв воротар «Мальме», декілька разів врятувавши свою команду.

Але і він був безсилий, коли на 84-й хвилині Буяльський забив єдиний гол у матчі. Пас йому віддав Шепелєв.

Динамо – Мальме 1:0

Гол: Буяльський, 84

Завдяки цій перемозі «Динамо» перервало серію з шести матчів без перемог.