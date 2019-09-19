Київське «Динамо» перемогло «Мальме» у матчі Ліги Європи
Спорт — Ігор Саджениця, 19 вересня2830
Київське «Динамо» з перемоги стартувало у груповому етапі Ліги Європи. У першому матчі на власному полі кияни перемогли шведський «Мальме».
У першому таймі «Динамо» мало декілька нагод, але вони не були небезпечними. Як і атаки «Мальме». Натомість у другому таймі загроз біля воріт гостей стало більше. Однак доволі надійно діяв воротар «Мальме», декілька разів врятувавши свою команду.
Але і він був безсилий, коли на 84-й хвилині Буяльський забив єдиний гол у матчі. Пас йому віддав Шепелєв.
Динамо – Мальме 1:0
Гол: Буяльський, 84
Завдяки цій перемозі «Динамо» перервало серію з шести матчів без перемог.
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