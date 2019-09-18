«Шахтар» програв «Манчестер Сіті» у першому матчі Ліги чемпіонів

Донецький «Шахтар» не надто вдало стартував у новому розіграші Ліги чемпіонів – «гірники» на власному полі поступилися англійському «Манчестер Сіті».

Гості одразу захопили ініціативу. Однак забити змогли лише всередині першого тайму – Марез першим опинився на добиванні після удару Гюндогана, коли м’яч влучив у штангу. При цьому арбітр був змушений скористатися допомогою системи VAR (відеоповторів), щоб переконатися, чи гол було забито згідно з правилами. Повтор показав, що гравець не перебував в офсайді.

Зрівняти рахунок міг Мораес. Однак нападник «Шахтаря» не зумів як слід реалізувати вихід на ворота суперників, влучивши у воротаря. Згодом форвард ще двічі не зуміє забити.

Натомість свій гол заб’є Гюндоган. Півзахисник «Манчестер Сіті» отримав пас від Мареза та пробив під штангу повз воротаря Пятова. Була лише 38-а хвилина матчу.

У другому таймі «Манчестер Сіті» продовжив контролювати хід поєдинку. «Шахтарю» мало що вдавалося попереду. Тож момент Мораеса, коли він перекидав Едерсона, який невдало вийшов з воріт на перехоплення – найбільш небезпечний, який створили господарі за 45 хвилин другого тайму.

Натомість третій гол у ворота Пятова влетів на 76-й хвилині. Швидка така закінчилася пасом на Жезуса, і бразилець без проблем пробив у кут воріт повз голкіпера.

Шахтар – Манчестер Сіті 0:3

Голи: Марез, 24, Гюндоган, 38, Жезус, 76

«Шахтар» програє у першому матчі Ліги чемпіонів. Наступний матч команда проведе вже на виїзді. «Гірники» зіграють в Італії проти «Аталанти», за яку виступає українець Руслан Маліновський. Матч відбудеться у вівторок, 1 жовтня.