ФК «Львів» зробив вхід на домашній матч проти «Олімпіка» безкоштовним

У суботу, 21 вересня, о 14:00 на стадіоні «Україна» відбудеться матч 8-го туру Favbet Ліги. У ньому ФК «Львів» прийме донецький «Олімпік».

Це буде перший матч у Львові для нового наставника «містян» Володимира Мазяра.

Варто зазначити, що ФК «Львів» не виграє вдома з 21 жовтня 2018 року, коли здобули перемогу над «Арсеналом-Київ». Ця перемога стала єдиною, яку здобувала команда в рідних стінах.

Тож щоб залучитися підтримкою трибун, керівництво клубу вирішило зробити вхід на стадіон на матч проти «Олімпіка» вільним.