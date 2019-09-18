ФК «Львів» зробив вхід на домашній матч проти «Олімпіка» безкоштовним
Спорт — Ігор Саджениця, сьогодні, 15:30750
У суботу, 21 вересня, о 14:00 на стадіоні «Україна» відбудеться матч 8-го туру Favbet Ліги. У ньому ФК «Львів» прийме донецький «Олімпік».
Це буде перший матч у Львові для нового наставника «містян» Володимира Мазяра.
Варто зазначити, що ФК «Львів» не виграє вдома з 21 жовтня 2018 року, коли здобули перемогу над «Арсеналом-Київ». Ця перемога стала єдиною, яку здобувала команда в рідних стінах.
Тож щоб залучитися підтримкою трибун, керівництво клубу вирішило зробити вхід на стадіон на матч проти «Олімпіка» вільним.
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