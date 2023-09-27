«Динамо» вперше за 10 років не подолало 1/8 фіналу Кубка України

Чинний володар Кубка України з футболу «Динамо» вилетіло з турніру за підсумками київського дербі. В 1/8 фіналу команда Мірчі Луческу мінімально поступилася столичній «Оболоні» з рахунком 1:0.

«Динамо» випало розіграти путівку до чвертьфіналу з новачком Прем'єр-ліги «Оболонню». Між собою команди зустрічалися вдруге за два місяці: на початку серпня «Динамо» виграло драматичне столичне дербі УПЛ з рахунком 4:2.

Єдиний гол у цій зустрічі було забито у другому таймі. На 57-й хвилині Сергій Суханов влучно пробив під праву стійку після передачі, яку віддав Ігор Краснопір.

Кубок України проводиться вперше за два сезони. Вісімка найсильніших клубів УПЛ розпочала змагання з 1/8 фіналу.

Для «біло-синіх» це був стартовий поєдинок у нинішньому розіграші національного кубка. Тоді як «пивовари» в рамках четвертого попереднього етапу (1/16 фіналу) обіграли друголіговий «Звягель» (1:0).

«Динамо» не зіграє в 1/4 фіналу Кубка України вперше від сезону-2012/13. Тоді «біло-сині» вилетіли від «Шахтаря» (1:4) на стадії 1/16 фіналу. Натомість «Оболонь» вперше в історії клубу (з 2013 року) зіграє у чвертьфіналі Кубка України.