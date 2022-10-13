Київський футбольний клуб «Динамо» у четвертому турі групового етапу Ліги Європи знову поступився французькому «Ренну». Матч на стадіоні «Краковія» в Кракові, який зараз є домашньою ареною «динамівців» у єврокубках, завершився з рахунком 1:0 на користь гостей.

Перед нинішнім матчем кияни зазнали ще однієї втрати. Після вибуття Георгія Бущана та Миколи Шапаренка у матчі проти львівського «Руху» серйозну травму коліна отримав другий воротар «Динамо» Денис Бойко. Шанс зарекомендувати себе отримав 20-річний Руслан Нещерет, який вже грав у єврокубках: у 2020 році він вийшов на поле у Лізі чемпіонів проти «Барселони» через коронавірус у Бущана та Бойка і показав непогану гру.

Проте голи у футболі забивають переважно не воротарі, і з атакувальною ланкою у «Динамо» все було дуже зле. Попри те, що киянам вдалося провести кілька перспективних атак, ударів по воротах суперника було лише 5 удари, тоді як у «Ренна» - на 10 більше. У першій половині гри «динамівці» ще виглядали пристойно на полі, проте на початку другого тайму пропустили м’яч після кутового від новачка французів Крістофера Ву — і стало гірше.

Рахунок так і залишився 1:0 на користь гостей до кінця матчу. «Ренн» здобув чергові 3 очки і з «Фенербахче» претендує на прямий вихід з групи. Водночас «Динамо» ще має примарні шанси зачепитися за Лігу конференцій, проте для цього потрібно обов’язково обіграти АЕК і не програти «Фенербахче».