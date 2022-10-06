Київський футбольний клуб «Динамо» програв французькому «Ренну» в третьому турі групового етапу Ліги Європи. Матч на «Руазон-Парк» завершився з рахунком 2:1 на користь господарів поля.

Обидві команди у поточному сезоні національних чемпіонатів поки що перебувають у середині турнірних таблиць, проте «Ренн» до нинішнього матчу підходив у статусі лідера групи, тоді як «Динамо» – аутсайдера з 0 очок. Крім того, в попередньому матчі проти «Фенербахче» кияни втратили двох ключових гравців через серйозні травми – голкіпера Георгія Бущана та півзахисника Миколи Шапаренка.

Господарі поля відразу перехопили ініціативу та грали максимально на атаку: у першій половині першого тайму «Динамо» переважно оборонялося. Активність французів далася взнаки: на 23 хвилині Мартен Тер’є пробив по воротах без шансів для Дениса Бойка. Проте в другій половині матчу кияни активізувалися і змогли зрівняти рахунок. Артем Бєсєдін у штрафному майданчику п’ятою скинув на Віталія Буяльського, який віддав передачу на Віктора Циганкова, а той з двох спроб таки зумів уразити ворота суперника.

У другому таймі натиск «Ренна» ще збільшився, а статистика покращилася: французи завдали майже втричі більше ударів по воротах суперника, ніж «динамівці». На 89 хвилині Дезіре Дуе вивів свою команду вперед та здобув важливі 3 очки. Кияни ж зазнали третьої поразки поспіль у груповому етапі та лишилися на останній сходинці турнірної таблиці з 0 очок. За тиждень команди зустрінуться знову в Кракові, де «Динамо» проводить єврокубкові матчі через війну.

Турнірна таблиця групи В після трьох турів: