Київський футбольний клуб «Динамо» поступився у другому турі Ліги Європи кіпрському АЕКу. Матч у Лодзі, який приймає домашні матчі киян у єврокубках через війну, завершився з рахунком 1:0 на користь гостей.

АЕК відкрив рахунок уже на 8 хвилині завдяки голу Адама Дьюрчо. Жодні старання не допомогли киянам бодай зрівняти рахунок. Таким чином після другого туру «динамівці» посідають останнє місце в групі, маючи 0 очок. У паралельному матчі «Ренн» та «Фенербахче» зіграли внічию 2:2.

Турнірна таблиця групи В:

«Ренн» – 4 очки;

«Фенербахче» – 4 очки;

АЕК – 3 очки;

«Динамо» – 0 очок.

У наступному турі українці зустрінуться у Франції з Ренном. Зазначимо, що у поточному розіграші Прем'єр-ліги у «Динамо» теж не все так просто: кияни після 4 турів посідають лише 11 сходинку, маючи три очки за перемогу над ФК «Львів», проте мають ще одну гру в запасі.