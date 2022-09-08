Ураїнці не змогли здолати «Фенербахче», який пройшли у кваліфікації Ліги чемпіонів

Київський футбольний клуб «Динамо» програв у першому турі групового етапу Ліги Європи 2022/23. На останніх хвилинах матчу кияни поступилися 1:2 турецькому «Фенербахче» на стадіоні «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбулі.

Рахунок у грі відкрили саме господарі поля: на 35 хвилині відзначився Густаво Енріке. У другому таймі «Динамо» змогло відновити паритет завдяки голу Віктора Циганкова на 64 хвилині. Проте вже в компенсований арбітром час новачок «Фенербахче» Міши Батшуаї вирвав перемогу для своєї команди.

У паралельному матчі групи В французький «Ренн» з таким же рахунком переміг кіпрський АЕК. Таким чином французи та турки зараз є лідерами групи, тоді як українці з кіпріотами – претендентами на виліт. У наступному турі «динамівці» зустрінуться з АЕКом у Лодзі, де грають домашні матчі єврокубків через повномасштабне російське вторгнення.

Нагадаємо, «Динамо» розпочало шлях до єврокубків з другого кваліфікаційного раунду, перемогло турецьке «Фенербахче» та австрійський «Штурм», проте в плей-оф кваліфікації поступилося португальській «Бенфіці» із загальним рахунком 0:5 та вилетіло до Ліги Європи.