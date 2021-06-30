Віталій Ваврищук заявив, що терміни свого звільнення ще обговорить із заступником голови НБУ

Із Національного банку України (НБУ) звільняється директор департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук. Про своє рішення він повідомив увечері в середу, 30 червня.

Ваврищук зробив репост допису директора Департаменту ліцензування Олександра Бевза, який сьогодні оголосив про звільнення.

«Мої власні спостереження про стан справ в НБУ співпадають з міркуваннями Олександра Бевза. Повністю поділяю висловлену позицію. Сьогодні повідомив колегам, що планую завершити роботу в НБУ. Терміни обговорю із новим заступником голови НБУ – куратором Департаменту фінансової стабільності», – заявив він.

Нагадаємо, що також у середу, 30 червня, із НБУ звільнилися всі керівники департаменту ліцензування. Своє рішення керівник департаменту Олександр Бевз та інші керівники в його департаменті аргументували тим, що прийняття рішень централізовано в одних руках, «заміна колегіальності директивним прийняттям рішень, на нашу думку, неприпустимі в роботі Національного банку України».

Вони заявили, що НБУ «далеко відійшов» від стандартів роботи, що загрожує відкатом реформ. В самому Нацбанку такі звинувачення його працівників заперечили.