Директор департаменту фінансової стабільності НБУ оголосив про звільнення
Раніше цього дня з НБУ звільнилися керівники департаменту ліцензування НБУ
Із Національного банку України (НБУ) звільняється директор департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук. Про своє рішення він повідомив увечері в середу, 30 червня.
Ваврищук зробив репост допису директора Департаменту ліцензування Олександра Бевза, який сьогодні оголосив про звільнення.
«Мої власні спостереження про стан справ в НБУ співпадають з міркуваннями Олександра Бевза. Повністю поділяю висловлену позицію. Сьогодні повідомив колегам, що планую завершити роботу в НБУ. Терміни обговорю із новим заступником голови НБУ – куратором Департаменту фінансової стабільності», – заявив він.
Нагадаємо, що також у середу, 30 червня, із НБУ звільнилися всі керівники департаменту ліцензування. Своє рішення керівник департаменту Олександр Бевз та інші керівники в його департаменті аргументували тим, що прийняття рішень централізовано в одних руках, «заміна колегіальності директивним прийняттям рішень, на нашу думку, неприпустимі в роботі Національного банку України».
Вони заявили, що НБУ «далеко відійшов» від стандартів роботи, що загрожує відкатом реформ. В самому Нацбанку такі звинувачення його працівників заперечили.