Директор «Львівводоканалу» отримав догану за тендер на 57 млн грн
Тендер на реконструкцію інженерних мереж водопроводу та каналізації скасують
Директору Львівського міського комунального підприємства «Львівводоканал» Дмитру Ваньковичу оголосили догану за оголошений тендер з ремонту мереж в районі «Мотозаводу» на суму 57 млн грн без попереднього погодження з керівництвом міста.
«Догана керівнику. За порушення процедури погодження закупівель в межах запроваджених обмежень щодо некритичних закупівель. Мова йде про перевірку їх перед оголошенням на Prozorro. І аналіз їх щодо доцільності запуску, а також перевірку на критичність. Попри непогодження потенційної закупівлі – вона зʼявилася на Prozorro», – повідомив вранці четверга, 9 листопада, перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.
З його слів, у результаті тендер на реконструкцію інженерних мереж водопроводу та каналізації в районі вул. Гречаної, вул. Городоцької, 172-174 (промислова зона «Мотозавод») на суму майже 57 млн грн буде скасовано. А керівник підприємства, який погодив цю закупівлю, отримав догану.
У липні у Львівській міськраді обмежили фінансування непершочергових видатків в умовах воєнного стану. У вересні міський голова Львова підписав розпорядження «Про обмеження здійснення публічних закупівель Львівської міської територіальної громади в умовах воєнного стану», відповідно до якого забороняється проводити будь-які закупівлі товарів, робіт і послуг в електронній системі Prozorro без отримання попереднього погодження з першим заступником міського голови Андрієм Москаленком.