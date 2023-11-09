Дмитро Ванькович оголосив тендер без погодження та отримав догану

Директору Львівського міського комунального підприємства «Львівводоканал» Дмитру Ваньковичу оголосили догану за оголошений тендер з ремонту мереж в районі «Мотозаводу» на суму 57 млн грн без попереднього погодження з керівництвом міста.

«Догана керівнику. За порушення процедури погодження закупівель в межах запроваджених обмежень щодо некритичних закупівель. Мова йде про перевірку їх перед оголошенням на Prozorro. І аналіз їх щодо доцільності запуску, а також перевірку на критичність. Попри непогодження потенційної закупівлі – вона зʼявилася на Prozorro», – повідомив вранці четверга, 9 листопада, перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

З його слів, у результаті тендер на реконструкцію інженерних мереж водопроводу та каналізації в районі вул. Гречаної, вул. Городоцької, 172-174 (промислова зона «Мотозавод») на суму майже 57 млн грн буде скасовано. А керівник підприємства, який погодив цю закупівлю, отримав догану.

У липні у Львівській міськраді обмежили фінансування непершочергових видатків в умовах воєнного стану. У вересні міський голова Львова підписав розпорядження «Про обмеження здійснення публічних закупівель Львівської міської територіальної громади в умовах воєнного стану», відповідно до якого забороняється проводити будь-які закупівлі товарів, робіт і послуг в електронній системі Prozorro без отримання попереднього погодження з першим заступником міського голови Андрієм Москаленком.