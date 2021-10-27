Директор Національного антидопінгового центру Іван Курліщук подав у відставку

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) звинуватило Національний антидопінговий центр України (NADC) у маніпуляціях із допінгом. Після публікації звіту WADA, керівник антидопінгового центру Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку.

У повідомленні WADA сказано, що розслідування «Операція «Геркулес» розпочали у 2019 році. В його рамках зібрані докази того, що з 2012 року Національний антидопінговий центр України попереджав спортсменів про майбутній допінг-контроль.

«NADC зв’язувався зі спортсменами телефоном або через тренерів, щоб попросити їх з’явитися наступного дня для тестування. Наявні дані свідчать про те, що агентство часто використовувало цю практику перед важливими міжнародними змаганнями, були також випадки, коли вся національна команда перебувала в агентстві, очікуючи на тестування», – заявив голова відділу розслідувань WADA Гюнтер Янгер.

Окрім того, під час розслідування виявили докази на підтвердження того, що у 2021 році Національний антидопінговий центр свідомо зазначив щонайменше шість допінг-проб, взятих у змагальний період у легкоатлетів як ті, що були взяті у позазмагальний. Кожна з них виявилася негативною.

Водночас у WADA пояснили, що неправильний запис зразків може вплинути на результати аналізів, оскільки деякі речовини та методи заборонені лише на змаганнях. Тож позитивний тест може бути помилково класифікований як негативний, і в результаті спортсмен може уникнути порушення антидопінгових правил.

Наразі щодо Національного антидопінгового центру розпочали процес перевірки відповідності положенням міжнародного стандарту, який було підписано сторонами. Відомо, що цей звіт WADA не є остаточним, розслідування продовжуватиметься.

На інформацію WADA вже відреагувало Міністерство молоді та спорту України. Його очільник Вадим Гутцайт заявив, що директор антидопінгового центру Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку.

«Ми займаємо чітку позицію у боротьбі з допінгом і нікому не дозволимо порушувати антидопінгові правила. Реакція на порушення буде миттєвою та жорсткою», – наголосив Гутцайт.