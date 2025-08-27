Службове розслідування триватиме до 26 вересня

Директорку спецшколи в місті Дубно Рівненської області Тетяну Куцелю відсторонили від посади. Підставою для цього став початок службового розслідування через виявлені у начальному закладі порушення. Про це йдеться у розпорядженні голови обласної ради Андрія Карауша від 27 серпня.

За його інформацією, комісія двічі перевіряла спецшколу у Дубні та визнала її неготовою до початку навчального року. Під час останнього перебування у закладі у вівторок, 26 серпня, члени комісії виявили низку порушень, які і стали підставою для проведення службового розслідування.

«Дитина з підозрою на коронавірус перебувала в ізоляторі зі здоровими дітьми. Якщо це підтвердиться, то інцидент можна трактувати як порушення права здобувачів освіти на здорове та безпечне освітнє середовище. Крім того, особистий одяг вихованців зберігається спільно, предмети одягу не промарковані, що є порушенням гігієнічних норм», – йдеться у дописі.

Службове розслідування триватиме до 26 вересня 2025 року. На його період директорку спецшколи Тетяну Куцелю відсторонили від посади. Її обовʼязки тимчасово виконуватиме заступниця з навчальної роботи Інна Міщеня.

Додамо, що у спецшколі в місті Дубно навчається більше сотні дітей, які мають порушення інтелектуального розвитку. У більшості – розлади аутичного спектру. У закладі працює 85 працівників, з яких 47 – педагогічних. Раніше «Суспільне» інформувало, що на початку червня 2025 року стало відомо про намір перенесення спецшколи з Дубна за 25 км у село Верба. І батьки, і дирекція виступили проти такої ініціативи, а чиновники обіцяли посприяти збереженню закладу.