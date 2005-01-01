Директором Концерну РРТ призначено співвласника компанії, яка будує телевежі

Петро Семерей вже подав декларацію про доходи

Кабінет Міністрів призначив генеральним директором Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) Петра Семерея. Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №947 від 20 грудня.

Згідно із декларацією про доходи, Семерей володіє 40% у статутному капіталі ТОВ «Телемережі України», яке займається будівництвом телерадіовеж. Ця фірма, зокрема, побудувала вежу на Чонгарі для українського мовлення на окупований Крим.

КРРТ – державний оператор телерадіомовлення, радіорелейного і супутникового зв'язку. Замовниками послуг концерну є Національні теле- і радіокомпанії України, регіональні обласні телерадіокомпанії, незалежні комерційні телерадіокомпанії і підприємства зв'язку.

Нагадаємо, до 21 січня 2013 року посаду гендиректора КРРТ обіймав Вадим Самсоненко. Після нього понад рік концерном керував Костянтин Захаренко у статусі виконувача обов'язків. У жовтні Національне антикорупційне бюро повідомило його про підозру в розтраті близько 1 млн грн та у службовій підробці.

У жовтні 2016 року Кабмін призначив т.в.о. гендиректора КРРТ Олександра Богданова.