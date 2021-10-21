Оксана Линів отримала Саксонську премію Моцарта

Львів'янка Оксана Линів отримала Саксонську премію Моцарта. Премією нагородили Оксану Линів та заснований нею Молодіжний симфонічний оркестр України/YsOU. Нагородження відбулося у середу, 20 жовтня, у церкві Святого Маркуса в німецькому місті Кемніц. Оксана Линів приєдналася до нагородження онлайн.

«У середу, 20 жовтня, о 19:30 у церкві Святого Маркуса в Кемніці (Німеччина) під час святкового концерту нам вручили премію Саксонського Моцартівського товариства Mozartpreis 2021», – написала Оксана Линів на своїй сторінці у Facebook.

Фото зі сторінки YsOU/Молодіжний симфонічний оркестр України

Вручення провела Габріелє Рамзауер, директорка архіву Моцартів у Зальцбурзі та директорка музеїв Моцарта Міжнародної фундації Моцартеум Зальцбург. Премію урочисто передала міністерка культури Саксонії Барбара Клєпш.

Через пандемію оркестр не зміг виступити у повному складі. Але концерт відбувся за участі музикантів, які навчаються в Європі. Український піаніст Антоній Баришевський виконав велику сольну програму з творів українських композиторів. А молоді музиканти Тарас Зданюк (скрипка), Анна Макарова (альт) та Анастасія Мякушко (віолончель) виконали один із найвідоміших камерних творів Вольфганга Амадея Моцарта «Фортепіанний квартет № 1, V 478». На завершення концерту українські музиканти приєдналися до молодіжного оркестру «100 дітей Моцарта», що стало символом музичного об'єднання без кордонів.

43-річна Оксана Линів – українська диригентка. Народилася у Бродах у сім'ї музикантів. У 2004 році – фіналістка Міжнародного диригентського конкурсу ім. Ґустава Малера в Німеччині. Вона є першою жінкою на посаді головного диригента Опери та філармонійного оркестру в місті Ґрац (Австрія). Линів є засновницею та художньою керівницею фестивалю LvivMozArt, засновницею та головною диригенткою Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU. Також Оксана Линів стала першою жінкою-диригенткою найпрестижнішого оперного фестивалю світу у німецькому Байройті за 145 років його існування. Вона диригувала новою постановкою «Летючого Голландця» на відкритті фестивалю 2021 року. А нещодавно її ще й запросили на посаду музичної директорки та головної диригентки театру у Болоньї.

Молодіжний симфонічний оркестр України/YsOU – проект, який об’єднує талановитих молодих музикантів з усієї України віком від 12 до 22 років, які поєднують у собі нестримну енергію, любов до музики та бажання рухатися вперед. Оркестр створений за прикладом Федеративного молодіжного оркестру Німеччини. 11–12 грудня 2016 року відбулися перші прослуховування музикантів. Попередньо надійшло 166 заявок від учнів звичайних і спеціалізованих музичних шкіл, музичних училищ і академій. Із претендентів відібрали 30 музикантів. Перші концерти оркестру відбулися влітку 2017 року.