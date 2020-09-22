«Мені казали, що потрібно народитися в штанях, аби стати диригентом».

Ім'я Оксани Линів як учасниці Байройтського фестивалю тримали в таємниці майже рік

Львів’янка Оксана Линів стане першою жінкою-диригенткою найбільш престижного оперного фестивалю світу у німецькому Байройті за 145 років його існування. Вона диригуватиме новою постановкою «Летючого Голландця» на відкритті фестивалю 2021 року.

Як повідомили на сторінці Оксани Линів у Facebook, те, що у Байройті вперше диригуватиме жінка, стало відомо ще на початку минулого сезону у 2019 році, проте її ім’я керівниця фестивалю Катріна Вагнер тримала в таємниці. Лише 21 вересня офіційно анонсували участь Оксани Линів.

Оксана Линів – українська диригентка родом з Бродів Львівської області. Випускниця Львівського музучилища імені Станіслава Людкевича та Львівської державної музичної академії імені Миколи Лисенка. Перша жінка – головна диригентка Опери та філармонійного оркестру в Ґраці, засновниця та художня керівниця фестивалю LvivMozArt, засновниця та головна диригентка Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU.

Байройтський фестиваль – щорічний оперний фестиваль, на якому представлені вистави опер німецького композитора Ріхарда Вагнера. Заснований самим Вагнером у 1876 році, а після його смерті фестиваль проводять під керівництвом родини композитора. Фестиваль проводять у театрі, який спеціально для нього спроектували та побудували під керівництвом Вагнера.

Придбати квитки на Байройтський фестиваль дуже складно, оскільки попит значно перевищує пропозицію (приблизно півмільйона охочих і 58 тисяч квитків). У 2020 році фестиваль не проводили через пандемію коронавірусу.