Львів’янка стане першою жінкою-диригенткою найпрестижнішого оперного фестивалю світу
Участь Оксани Линів у відкритті Байройтського фестивалю наступного року офіційно анонсували напередодні
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Оксана Линів, засновниця та арт-директорка найбільшого в Україні фестивалю класичної музики LvivMozArt ZAXID.NET
Львів’янка Оксана Линів стане першою жінкою-диригенткою найбільш престижного оперного фестивалю світу у німецькому Байройті за 145 років його існування. Вона диригуватиме новою постановкою «Летючого Голландця» на відкритті фестивалю 2021 року.
Як повідомили на сторінці Оксани Линів у Facebook, те, що у Байройті вперше диригуватиме жінка, стало відомо ще на початку минулого сезону у 2019 році, проте її ім’я керівниця фестивалю Катріна Вагнер тримала в таємниці. Лише 21 вересня офіційно анонсували участь Оксани Линів.
Оксана Линів – українська диригентка родом з Бродів Львівської області. Випускниця Львівського музучилища імені Станіслава Людкевича та Львівської державної музичної академії імені Миколи Лисенка. Перша жінка – головна диригентка Опери та філармонійного оркестру в Ґраці, засновниця та художня керівниця фестивалю LvivMozArt, засновниця та головна диригентка Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU.
Байройтський фестиваль – щорічний оперний фестиваль, на якому представлені вистави опер німецького композитора Ріхарда Вагнера. Заснований самим Вагнером у 1876 році, а після його смерті фестиваль проводять під керівництвом родини композитора. Фестиваль проводять у театрі, який спеціально для нього спроектували та побудували під керівництвом Вагнера.
Придбати квитки на Байройтський фестиваль дуже складно, оскільки попит значно перевищує пропозицію (приблизно півмільйона охочих і 58 тисяч квитків). У 2020 році фестиваль не проводили через пандемію коронавірусу.
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