У новому анімаційному фільмі хоробра детективка Джуді Гопс та її кмітливий напарник Нік Крутихвіст знову беруться за справу

Кінокомпанія Walt Disney Pictures показала перший трейлер пригодницько-комедійного мультфільму «Зоотрополіс 2» (Zootopia 2), перша частина якого вийшла у 2016 році.

У новому анімаційному фільмі хоробра детективка Джуді Гопс та її кмітливий напарник Нік Крутихвіст знову беруться за справу. У Зоотрополісі зʼявляється таємнича рептилія, яка перевертає життя мешканців мегаполіса догори дриґом. Щоб розкрити цю справу, напарники вирушають під прикриттям у незвідані райони міста. На них чекають заплутані сліди, підозрілі персонажі й неочікувані повороти, що перевірять на міцність не лише їхній професіоналізм, а й дружбу.

В оригінальній версії головних героїв мультфільму озвучили Джинніфер Ґудвін, Джейсон Бейтман, Джонатан Ке Кван, Фортун Феймстер, Квінта Брансон та інші.

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Режисерами мультфільму стали Джаред Буш та Байрон Говард, які працювали і над першим фільмом та іншими гучними анімаційними проєктами Disney, як-от «Енканто: Світ магії», «Рапунцель: Заплутана історія». В український прокат анімаційний фільм вийде 27 листопада 2025 року.

Нагадаємо, перший мультфільм «Зоотрополіс» вийшов у 2016 році та отримав схвальні відгуки критиків. Проєкт був успішним у прокаті – наразі його оцінка на IMDb становить 8 з 10 балів.