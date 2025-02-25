«Андор» є приквелом до «Зоряних війн»

Disney випустила перший тизер-трейлер другого сезону серіалу «Андор», приквелу до «Зоряних війн» з мексиканським актором Дієго Луною в головній ролі.

Серіал-приквел веде до подій фільму «Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія» (2016), де оповідають про героїчну групу повстанців, що викрадають плани зі створення зброї масового знищення Імперії «Зірки смерті». Головним героєм «Андору» постає однойменний дрібний злодій, який з часом перетворюється на героя-повстанця, а у другому сезоні стає й фактичним лідером, повідомляє ІТС.

«У другому сезоні стосунки персонажів загострюються, оскільки наближається війна, і Кассіан стає ключовим гравцем в Альянсі повстанців. Кожен пройде випробування, і в міру зростання ставок зрада, жертви та суперечливі плани стануть неймовірними», – йдеться в офіційному синопсисі.

Другий сезон серіалу «Андор» дебютує на Disney+ 22 квітня та складатиметься з чотирьох розділів (по 3 епізоди у кожному). Вони виходитимуть щотижня.

Окрім Луни у серіалі зіграли Стеллан Скашгорд (Лютен Раель), Женев’єв О’Райлі (Мон Мотма), Деніз Гоф (Дедра Міро), Кайл Соллер (Сиріл Карн), Адріа Архона (Бікс Калін) та ін. Трейлер другого сезону також представив новачків: Бена Мендельсона та Алана Тьюдіка, які повторюють свої ролі з «Бунтар Один», а саме імперського офіцера Орсона Кренніка та перепрограмованого імперського дроїда K-2SO відповідно.

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Виконавчими продюсерами виступають очільниця Lucasfilm Кетлін Кеннеді й співавтор «Бунтар Один» Тоні Гілрой, який також написав перші три епізоди.

Нагадаємо, серіал «Андор» став найдорожчим проєктом всесвіту «Зоряних війн». За даними журналу Forbes загальний бюджет серіалу «Андор» склав на сьогодні рекордні 645 млн доларів, що робить його найдорожчим проєктом за всю історію «Зоряних війн».