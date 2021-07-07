ПрАТ «Львівобленерго» спільно з автосервісним центром «Галичина-Авто» та СК «Експрес Страхування» (Корпорація УкрАВТО), а також фотостудія «ERTE CREATIVE SPACE» у суботу 3 липня 2021 року провели соціально-розважальний захід для дітей «Енергія майбутнього».

На заході було презентовано новий електричний кросовер EQA.

Автосервісний центр «Галичина-Авто» презентував абсолютно новий компактний електричний кросовер EQA від суббренду Mercedes-EQ. Базова модель з індексом 250 отримала силову установку потужністю 188 к.с. або 140 кВт. Запас ходу новинки на одному заряді батареї – 426 км.

Потужніші моделі надійдуть у продаж вже невдовзі. Новий EQA – найдоступніший з електричних Mercedes-Benz.

«Mercedes-Benz приділяє велику увагу розвитку екологічного транспорту – це гібридні та повністю електричні автомобілі. І їхня лінійка постійно поповнюється новими моделями, одна з яких – EQA», – розповів Андрій Мельничук, старший фахівець з продажу автомобілів Mercedes-Benz «Галичина-Авто».

EQA – перший електричний SUV в сегменті компактних автомобілів Mercedes-Benz. У стандартній комплектації він обладнаний світлодіодними фарами з дальнім світлом, 18-дюймовими легкосплавними колесами, внутрішнім освітленням у 64 різних кольорах, паркувальною камерою та шкіряним кермом.

EQA 250 розганяється до 100 км/год всього за 8,9 с, а максимальна швидкість електрокара – 160 км/год. Ціни на новинку стартують від 37 770 EUR (1 222 735,76 грн з ПДВ станом на 06.07.2021 за офіційним курсом НБУ EUR / UAH = 32.3732)

«Всі властивості безпеки та комфорту, які притаманні для інших автомобілів Mercedes-Benz, звичайно, збережені в автомобілях лінійки EQ. Це і комфорт, це і безпека, це і сучасні технології, і передові різноманітні інженерні розробки», – додав Андрій Мельничук, старший фахівець з продажу автомобілів Mercedes-Benz.

Електрокросовер також можна персоналізувати за допомогою кількох дизайнерських пакетів оздоблення. Зовсім скоро будуть представлені нові версії EQA спортивні моделі з другим електродвигуном і сумарною потужністю понад 200 кВт, а ще моделі з повним приводом і запасом ходу більше 500 кілометрів (згідно WLTP).

Новинку презентували в автосервісному центрі «Галичина-Авто», де спільно з ПрАТ «Львівобленерго» та страховою компанією «Експрес Страхування», а також фотостудією «ERTE CREATIVE SPACE» організували свято для дітей «Енергія майбутнього». Таку тематику обрали не випадково, адже завдяки електричній енергії світ вдосконалюється і змінюється на краще.

Юні моделі віком від 5 до 14 років продемонстрували вишуканий урочистий одяг відомих українських дизайнерів, зокрема Олени Бут та бренду «Evaliza». Художню фотозйомку та зйомку показу проводила фотохудожниця Тетяна Ерхарт, яка є засновницею фотостудії «ERTE CREATIVE SPACE». Після показу діти спільно з аніматорами та ведучими долучилися до екологічних розваг та власноруч зробили екосумки, які підготувала для них СК «Експрес Страхування»