Дітям Львівщини пропонують безкоштовні путівки у центри відпочинку

Заїзди у дитячі центри з 7 та 11 квітня

СуспільствоОлександра Баландюх, 22 березня5510

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Дітям Львівщини пропонують безкоштовні путівки у центри відпочинку
Дитячий центр "Молода гвардія" в Одесі

У департаменті соціального захисту населення ЛОДА є путівки на оздоровлення та відпочинок для дітей, які потребують підтримки та уваги, у дитячі центри «Артек» (м.Київ, Пуща-Водиця) та «Молода гвардія» (м.Одеса). Путівки закуплені Міністерством соціальної політики України за кошти державного бюджету.

«У центр «Молода гвардія» на ІІІ тематичну зміну «Мрій. Дій. Досягай» є 65 бюджетних путівок на період з 7 до 27 квітня 2018 року включно, а в «Артек» на ІІІ тематичну зміну «Ярмарок професій» - 63 бюджетні путівки (з 11 квітня до 1 травня включно)»,- повідомила Наталія Горун, головна спеціалістка відділу сімейної політики департаменту соціального захисту населення ЛОДА.

На безкоштовні путівки можуть розраховувати діти-сироти і ті, які позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, які можуть самі себе обслуговувати, діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції,діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту.

На безкоштовні путівки у центри відпочинку можуть також розраховувати діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, з малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, з багатодітних родин.

Для отримання путівок слід звертатися до управлінь соціального захисту за місцем проживання.

Виїзд дітей до центру «Молода гвардія» заплановано на 6 квітня, а до центру «Артек» - 10 квітня 2018 року.

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