Соломія Чорнюк – єдина дитина в Івано-Франківській області зі СМА

Соломії Чорнюк із Прикарпаття безкоштовно зроблять укол від СМА у клініці у Сан-Франциско. Волонтери і батьки дівчинки зібрали на ін’єкцію для дитини понад 2 млн грн, але оскільки у США укол Соломії зроблять безкоштовно, усі кошти перерахують діткам, які також страждають від цієї хвороби.

Про укол найдорожчого у світі препарату від СМА Zolgensma повідомили батьки Соломії Чорнюк. Як повідомляє франківське видання«Галицький кореспондент», дівчинка – єдина дитина в Івано-Франківській області зі СМА. Батьки Соломії разом з волонтерами збирали кошти на лікування, після початку повномасштабної війни Росії з Україною збір суттєво уповільнився. Дітей зі СМА доправляли в Польщу, де ними опікувалися волонтерські організації. Саме там батькам дівчинки порадили, куди можна подати заявку, аби мати шанс отримати укол.

Відтак клініка у Сан-Франциско погодилася зробити Соломії Чорнюк ін’єкцію препаратом Zolgensma безкоштовно. Результати обстежень задовольнили лікарів, відтак дівчинка має отримати укол ще впродовж середи, 31 серпня.

Батьки дівчинки збираються передати усі зібрані кошти у сумі понад 2 млн грн іншим українським дітям, які також мають діагноз СМА.

Зазначимо, це вже другий подібний випадок в Україні: нещодавно півторарічному мешканцю Чернівецької області Владиславу Камінному також безкоштовно зробили укол від спінальної м'язової атрофії, вартістю понад два мільйони доларів. Родина хлопчика виїхала в Німеччину після початку повномасштабного вторгнення, там ін'єкцію Zolgensma зробили за медичною страховкою.

Додамо, СМА (спінальна м'язова атрофія) є спадковим захворюванням, під час якого відбувається порушення функції нервових клітин спинного мозку, що призводить до прогресивного розвитку м'язової слабкості і їхньої атрофії. СМА є найбільш поширеною генетичною причиною смерті дітей віком до двох років.