За ці гроші закуплять обладнання для дитячої нейрохірургії

Для чернівецької міської комунальної клінічної дитячої лікарні закуплять медичне сучасне обладнання на понад 353 тис. євро. Відповідний міжнародний проєкт «Невідкладна допомога для дітей транскордонного регіону. Нейрохірургічний фокус» погодили 25 лютого під час засідання виконавчого комітету Чернівецької міськради.

Міжнародний проєкт «Невідкладна допомога для дітей транскордонного регіону. Нейрохірургічний фокус» запровадили в рамках грантової програми спільної для Румунії і України. Триватиме він до 2027 року. Цей проєкт покликаний покращити доступність та якість нейрохірургічної невідкладної допомоги дітям Чернівецької області та Сучавського повіту, йдеться в рішення виконавчого комітету.

Загальна вартість проєкту для обох країн становить понад 1,2 млн євро. З цих грошей за умови співфінансування для Чернівців виділяють 318 тис. євро. Також ще понад 35 тис. євро має профінансувати Чернівецька міська рада з міського бюджету.

За ці гроші для клінічної дитячої лікарні закуплять сучасне обладнання для дитячої нейрохірургії, а саме нейроендоскопічну стійку, кроаніотому, рентген-прозорий операційний стіл з функцією фіксації голови та операційну лампу. Також на базі медзакладу мають створити педіатричний нейрохірургічний центр, де проводитимуть складні операції. Окрім того, за умовами проєкту 10 спеціалістів-медиків з Ургентного госпіталю Сучавського повіту та з Буковини проходитимуть практику та працюватимуть за обміном. Загалом 353 тис. євро мають освоїти за рік і 8 місяців.