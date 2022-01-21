Упродовж року у Центрі проводять понад 1000 процедур очистки організму за допомогою діалізних машин

У п'ятницю, 21 січня, у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі запрацювали чотири нові діалізні машини, які для медзакладу придбали благодійники. Це машини німецького виробника і їхня вартість – понад 76 000 доларів.

Тепер у діалізному відділенні Центру – шість машин. Дві, що були раніше, вже вийшли з ладу. Дві нові придбали за кошти обласної ради і ще чотири машини придбали благодійники із Ротарі клуб Львів Інтернешнл.

Центр – єдиний у західному регіоні України, в якому надають медичному допомогу дітям з нирковою недостатністю, тож тут лікуються діти з різних областей. Впродовж року тут проводять понад 1000 процедур очистки організму за допомогою гемо- та перитонеального діалізу. Деякі діти змушені проходити цю процедуру через день.

«Тепер, маючи нові сучасні машини, ми зможемо лікувати значно більше дітей з західного регіону з гострим ушкодженням нирок, хронічною хворобою нирок , різноманітними отруєннями тощо, – повідомив дитячий нефролог Роман Андруневич.

Нові машини, як повідоми в лікарні, відкритого типу, що дозволяє купувати розхідні матеріали до них у будь-якого виробника, у кого нижчі ціни і при цьому висока якість. І у цьому велика перевага, бо зазвичай всі діалізні машини закритого типу, тобто розхідні матеріали до них слід купувати лише в одного постачальника, матеріали інших постачальників до цих машин не підходять.