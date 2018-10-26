Для овець, що застрягли на Одеській митниці, облаштували майданчик з їжею і водою

Для отари овець, що вижили протягом 2-тижневої тяганини ветеринарної служби у порту Чорноморська Одеської області, працівники терміналу облаштували карантинний майданчик у вигляді модерної кошари.

25 жовтня під тиском місцевих активістів-зоозахисників, які пікетували порт, тварин було дозволено нагодувати сіном і яблуками і напоїти водою, повідомив «Укрінформ».

«Спеціальна комісія у складі ветеринарної та інших портових служб огляне карантинний майданчик. Після цього фахівці відділять здорових тварин від тих, що загинули, і розмістять на майданчику. Тут овець будемо утримувати, доки буде вирішуватись питання, підлягають тварини утилізації чи поверненню власниці – директорці підприємства “Украніксар” Олені Севінч», – пояснив ситуацію керівник портового терміналу Віктор Махонько.

Крім того, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чорноморської міськради розглянула 25 жовтня питання про інцидент в порту і рекомендувала адміністрації порту та підрозділу Державного ветеринарно-санітарного контролю створити на території порту «Чорноморськ» спеціальний майданчик для тимчасового перебування тварин.

За словами керівника Одеського облуправління Держпродспоживслужби України Володимира Кустурова, портовим службам належить забезпечити тварин кормами, водою за рахунок підприємства-власника, також створити необхідні санітарно-ветеринарні умови утримання.

Крім того, рекомендовано Держпродспоживслужбі надіслати запит відповідним органам влади Туреччини, щоб одержати від них підтвердження, чи розвантажували тварин з вантажного автомобіля на їхній території.

Як відомо, майже 2 тижні вівці романівської породи без їжі та води страждають у вантажівках в порту Чорноморська. Кілька з них вже померли. Ще 12 жовтня овець відправили паромом з України до Туреччини на продаж. Але покупець відмовився від живого товару і отару повернули назад.

Власниця тварин повідомила, що при виїзді всі необхідні документи на живий товар були оформлені належним чином. Натомість Одеська митниця повідомила, що овець повернули через невідповідність бірок на тваринах, а вирішення цієї проблеми у компетенції підрозділу Державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорту.