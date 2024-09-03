Першокурсникам допоможуть адаптуватися і опанувати важкі дисципліни

Для студентів-першокурсників, які цьогоріч вступили до Львівської політехніки, вперше запустили програму тьюторства. За нею старшокурсники допомагатимуть їм швидше адаптуватись до нового освітнього середовища.

«Тьюторська програма передбачає організаційну, інформаційну та психологічну підтримку, сприяння розвитку вміння вчитися, соціалізації та самостійності в новому освітньому середовищі. Для пришвидшення адаптації студентів та покращення їхнього навчального досвіду пропонують різноманітні форми роботи, включаючи індивідуальні консультації та групові заходи», – зазначають в університеті.

Тьютори – це студенти старших курсів університету, які допомагають студентам молодших курсів (тьюті) адаптуватись до режиму навчання в університеті та супроводжують їх у процесі навчання.

Тьюті – це студенти першого/другого курсу, міжнародні або внутрішньо переміщені, які потребують підтримки в адаптації до університетського середовища.

Можливості для першокурсників за програмою тьюторства:

соціальна інтеграція та особистісне зростання;

плавне вливання в університетське життя;

швидша адаптація до умов навчання;

опанування важких для сприйняття навчальних дисциплін;

інформування про типові помилки, яких можна уникнути;

покращення самоорганізованості завдяки зустрічам з тьютором;

розширення кола ділових знайомств із допомогою тьютора;

мотивація і моральна підтримка.

Докладніше про проєкт можна дізнатися за посиланням. Його реалізував Центр тьюторства та менторства Львівської політехніки за проєктом PROMENT. Реєстрація триває до 30 вересня.