17-річний Роман мріє стати військовим пілотом, щоб захищати небо України

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі прооперували 17-річного мешканця Самбора, у якого діагностували пухлину сьомого ребра. Аби повністю забрати пухлину, хірургам довелося видалити 13 см ребра. Після відповідного лікування хлопець матиме шанс здійснити мрію – стати військовим пілотом і захищати небо України.

Усі біди Романа почалися з болю у міжреберній ділянці. Спершу подумали, що це невралгія (ураження нервів). Та знеболювальні препарати і пластир не допомагали: юнаку було боляче згинатись, кашляти і навіть сміятись. Минув місяць, а легше не ставало. Тоді місцеві лікарі скерували хлопця на комп’ютерну томографію (КТ), під час якої і виявили пухлину розміром із сірникову коробку, яка тиснула на міжреберні нерви і викликала біль.

«Підліток звернувся до нас із первинним діагнозом - пухлина сьомого ребра. Але після проведеного молекулярного дослідження ми встановили гістіоцитоз: один із різновидів злоякісних пухлин гематопоетичної системи, який може вражати весь організм», – повідомив онколог Центру Михайло Адиров.

Аби повністю забрати пухлину, хірургам довелося видалити 13 см ребра. За словами лікарів, це захворювання має свої особливості: здебільшого вражає дітей від 3 до 5 років і дорослих, а у Романа воно проявилося у 17 років.

Хлопець каже, що коли йому поставили діагноз, найбільше хвилювався, що йому заборонять вступати до військового навчального закладу. Він мріє бути військовим, як його тато, мама і старший брат. Хоче стати військовим пілотом. Та після цілковитого одужання, у що вірить і Роман і вся його родина, він не матиме обмежень і зможе втілити свою мрію – захищати небо України.