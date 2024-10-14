Новий індустріальний парк у Шептицькому може створити понад 3000 нових робочих місць

Львівська область першою в Україні розробила план дій зі справедливої трансформації вугільного мікрорегіону до 2030 року. Йдеться про переведення шахтарського Шептицького району на інші способи розвитку та економіки. Напрацьовані проєкти сприятимуть перекваліфікації шахтарів, розвитку регіону та забезпечать плавний перехід на екологічно чисті види діяльності.

У понеділок, 14 жовтня, погодили орієнтовний перелік проектів з трансформації вугільного мікрорегіону до 2030 року. До плану дій внесли 47 проєктних ідей загальною вартістю 10,1 млрд гривень, повідомляє Департамент економічної політики ЛОВА.

Над планом понад рік працювали представники уряду, регіональної та місцевої влади, експерти, профспілки, шахтарі, громадський сектор та бізнес.

«Роботу провели насправді велику: від аналізу соціально-економічного розвитку вугільного мікрорегіону (проблем, викликів та потенціалу розвитку) до формування стратегічних цілей та завдань справедливої трансформації та наповнення їх конкретними проєктними ідеями. Всі розуміємо, що припинення видобутку вугілля може мати серйозні соціальні та екологічні наслідки, а перехід економіки мікрорегіону до більш стійких та екологічно чистих видів діяльності потребує серйозного підґрунтя для прийняття продуманих стратегічних рішень», – зазначив перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Андрій Годик.

План дій базований на трьох затверджених стратегічних цілях:

Енергетичний перехід та чисте довкілля мікрорегіону для життєдіяльності різних поколінь та соціальних груп населення. Для цієї мети запропонували 14 проєктів на суму 3,1 млрд гривень.

Нову конкурентоспроможну економіку вугільного мікрорегіону реалізовуватимуть в межах 14 проєктів на суму 6,3 млрд гривень.

Вугільний мікрорегіон адаптований до нових соціальних потреб мешканців. Над цим працюватимуть 19 проєктів на суму понад 617 млн гривень.

Усі зміни будуть спрямовані на поступовий перехід до нових видів діяльності, підвищення якості життя мешканців та створення умов для екологічно сталого розвитку, енергетичної стійкості й економічної диверсифікації вугільних громад.

Ключовою тематикою проєктів є:

відновлювальна енергетика,

екологія,

формування потужного підприємницького сектора,

створення нових робочих місць в альтернативних вугледобувній промисловості видах економічної діяльності,

стимулювання розвитку нових спеціалізацій професійної освіти.

План дій зі справедливої трансформації вугільного мікрорегіону розробили за підтримки проєкту «Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору України», що впроваджується в Україні компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, за дорученням Федерального міністерства економіки і захисту клімату Німеччини (BMWK).

Нагадаємо, уряд заявив про необхідність закриття державних збиткових шахт до 2030 року. У 2021 році за підтримки уряду Німеччини в Україні стартував пілотний проєкт із трансформації вугільних регіонів, для якого обрали Червоноград на Львівщині та Мирноград на Донеччині.