Ветеранів навчать розвивати управлінські навички

Львівський оборонний кластер спільно з LHRS ініціював стипендійну програму для ветеранів «Управління в стилі коучинг». Реєстрація триває до 24 лютого, до участі відберуть 10 учасників, повідомляє Еduсаtіоn.uа.

Програма навчить ветеранів розвинути управлінські навички та лідерські якості. Вона буде корисна тим учасникам, які хочуть перекваліфікуватися або готуються до відкриття власної справи, а для малого та середнього бізнесу це можливість знайти кваліфікованих фахівців.

Стипендійний фонд у 70 тис. гривень розрахований на навчання 10 учасників. Навчання триватиме 3 тижні як онлайн-курс з практичними завданнями. Також заплановані щотижневі групові консультацій з ментором. Учасники курсу матимуть доступ до матеріалів протягом 6 місяців після завершення навчання, отримають персональні рекомендації щодо кар’єрного розвитку чи започаткування власної справи.

Зацікавленим треба до 24 лютого заповнити реєстраційну форму. Десять відібраних стипендіатів розпочнуть навчання 3 березня.