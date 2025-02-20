Після 10-місячних курсів ветеранів запросять на стажування в IT-компанії

НУ «Львівська політехніка» організує безкоштовне навчання для колишніх військовослужбовців, які хочуть працювати у галузі IT. Десятимісячний курс «Маркетинг та продажі в ІТ» стартує 16 квітня.

«Ветерани і ветеранки зможуть досліджувати ринок ІТ-послуг, створювати й реалізовувати маркетингові компанії, продавати ІТ-продукти й отримувати за це гідну оплату праці. У програмі – також проходження практики в ІТ компаніях, а випускникам допоможуть в працевлаштуванні», – повідомляє пресслужба університету.

Навчання організували два Інститути політехніки – економіки і менеджменту; комп’ютерних наук та інформаційних технологій, а також «Академія для героїв».

Під час навчання ветерани отримають такі знання:

як побудована система маркетингу та продажів в ІТ-бізнесі;

про маркетингові дослідження та створення маркетингової стратегії в ІТ;

SEO та ASO у цифровому маркетингу;

канали продажів, брендинг та PR;

навики користування інструментами Google і штучного інтелекту.

Охочі навчатися повинні мати базовий рівень англійської мови, який під час курсів зможуть підвищити, та можливість відвідувати заняття наживо двічі на тиждень у центрі Львова.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Для запису на навчання потрібно зареєструватись до 6 березня.