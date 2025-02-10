Рекрутери мають можливість пройти не лише військовий вишкіл, але й здобути інші знання

Військовослужбовці Збройних Сил України, зокрема ті, які приєдналися через центри рекрутингу української армії, отримають багато освітніх можливостей, інформує Міністерство оборони України. Військова служба дає шанс здобути вищу освіту, професійну військову освіту, вивчити іноземну мову, пройти навчання в країнах НАТО, а також професійно розвиватися на курсах підвищення кваліфікації.

Серед освітніх можливостей для військових є такі:

обрати військову професію та отримати можливість кар’єрного зростання з урахуванням особистих побажань;

вступити до закладів передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

вступити на бакалаврат військового ЗВО за спеціальністю, спорідненою із цивільною (без відриву від служби) після підписання другого контракту;

безкоштовно вивчати іноземні мови;

дістати пріоритетне скерування до навчальних центрів (ЗВО) держав-членів НАТО;

отримати право на професійну адаптацію у випадку звільнення з військової служби;

проходити підготовчі програми та курси підвищення кваліфікації та професійного рівня для отримання нових військових спеціальностей від навчальний центрів за рішенням командира.

Для членів сімей військовослужбовців передбачені такі соціальні гарантії: