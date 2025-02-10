Вивчення мов, професійні курси та навчання на бюджеті: які є освітні можливості для військових
Військовослужбовці Збройних Сил України, зокрема ті, які приєдналися через центри рекрутингу української армії, отримають багато освітніх можливостей, інформує Міністерство оборони України. Військова служба дає шанс здобути вищу освіту, професійну військову освіту, вивчити іноземну мову, пройти навчання в країнах НАТО, а також професійно розвиватися на курсах підвищення кваліфікації.
Серед освітніх можливостей для військових є такі:
обрати військову професію та отримати можливість кар’єрного зростання з урахуванням особистих побажань;
вступити до закладів передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;
вступити на бакалаврат військового ЗВО за спеціальністю, спорідненою із цивільною (без відриву від служби) після підписання другого контракту;
безкоштовно вивчати іноземні мови;
дістати пріоритетне скерування до навчальних центрів (ЗВО) держав-членів НАТО;
отримати право на професійну адаптацію у випадку звільнення з військової служби;
проходити підготовчі програми та курси підвищення кваліфікації та професійного рівня для отримання нових військових спеціальностей від навчальний центрів за рішенням командира.
Для членів сімей військовослужбовців передбачені такі соціальні гарантії:
діти мають пріоритетне право на зарахування до шкіл, садочків і дитячих оздоровчих таборів незалежно від форм власності;
членів сімей, які навчаються у державних навчальних закладах, можуть перевести до державних навчальних закладів, найближчих до нового місця проходження військової служби або місця проживання,
члени сімей, які навчаються у державних навчальних закладах на платній формі, мають можливість перевестися на бюджет.