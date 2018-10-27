Дмитро Добродомов заявив про свою участь у президентських виборах весною 2019 року

Лідер партії «Народний контроль», позафракційний народний депутат Дмитро Добродомов висловив готовність брати участь в якості кандидата на президентських виборах. Про це він заявив в Києві на позачерговому з'їзді партії «Народний контроль» у суботу, 27 жовтня, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Я прийняв для себе надзвичайно складне, але виважене рішення: я готовий взяти участь у президентській кампанії. Я щиро сподіваюся на вашу підтримку цього рішення і вірю в нашу спільну роботу заради перемоги», – сказав він.

Делегати партійного з'їзду «Народного контролю» підтримали висунення Добродомова кандидатом у президенти.

Нагадаємо, що колишній журналіст Дмитро Добродомов став депутатом Верховної Ради у 2014 році, вигравши вибори у мажоритарному окрузі №115 (Сихівський район Львова), де його підтримали понад 40% виборців, що взяли участь у голосуванні. У 2015 році Добродомов балотувався на посаду мера Львова, але в результаті посів лише четверте місце з результатом менше 11%.