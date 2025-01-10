Дмитро Підручний показав 5 час на останньому колі гонки і не припустився жодної хиби на вогневих рубежах

Український біатлоніст Дмитро Підручний посів 4 місце в спринті на етапу Кубка світу в Обергофі. Обидва вогневі рубежі він пройшов чисто і показав чудове останнє коло: поступився лише 3,9 с норвежцю Мартіну Ульдалю, який був найшвидшим, та проїхав його в одні ноги з лідером загального заліку Йоганнесом Тінгнесом Бо. Загалом Підручний показав 17 швидкість серед ста спортсменів, які брали участь у гонці, відставши майже на пів хвилини від норвежця Йоганнеса Тінгнеса Бо.

Усі медалі в гонці взяли французи. Перемогу в спринті здобув Кентен Фійон-Має, який не зробив жодної хиби. Друге місце – у Фабʼєна Клода, який також не промахнувся на вогневих рубежах, третє – у Емільєна Жаклена, який один раз схибив на стійці.

У гонці також виступили ще три українці. Віталій Мандзин з однією хибою на лежці посів 17 місце. Тарас Лесюк, промахнувшись на стіці, став 34. А Антон Дудченко, зробивши сумарно три промахи, став 78 і не відібрався до гонки переслідування.

Нагадаємо, 33-річний Дмитро Підручний – лідер української чоловічої збірної з біатлону. Перший в історії України чемпіон світу з біатлону: у 2019 році після 4 місця в спринті він зумів виграти золото в гонці переслідуванні. Це його найкращі результати в карʼєрі на рівні чемпіонатів світу та Кубка світу.

Ще двічі він посідав четверті місця в масстартах на етапах Кубка світу – у 2016 році в Рупольдингу та у 2020 році в Новому-Мєсті. На Олімпіаді найвище від піднімався на 13 місце – у спринті та персьюті в Пекіні у 2022 році.