Фінальний матч Кубка України прийме «Дніпро-арена»

Фінальний поєдинок розіграшу Кубка України сезону 2017/18 відбудеться на стадіоні «Дніпро-Арена» у Дніпрі. Відповідне рішення затвердив Виконком Федерації футболу України, повідомили у ФФУ.

Дата матчу – 9 травня 2018 року.

Поки на Кубок претендують чотири команди – «Динамо», «Шахтар», «Маріуполь» та представник Другої ліги «Дніпро-1». Жеребкування 1/2 фінулу Кубка відбудеться на початку березня 2018 року.

Варто додати, що ні «Арена Львів», ні НСК «Олімпійський» не претендували на проведення фіналу Кубка України.