До 55-ліття ФК «Карпати» у Львові відбулося спецпогашення поштової марки

Спецпогашення поштової марки до 55-ліття ФК «Карпати»

З нагоди 55-річчя «Карпат» у приміщенні Головпоштамту відбулося спецпогашення поштової марки, повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

В урочистій церемонії взяли участь клубні легенди: капітан «левів», володарів Кубка СРСР 1969-го року Ігор Кульчицький, гравець тієї ж команди Геннадій Лихачов, який у «кришталевому» розіграші турніру забивав у 6поєдинках підряд, починаючи з 1/32 фіналу, а також Степан Юрчишин, автор видатного рекорду 1979-го року з показником у 42 забитих голи за сезон.

Варто зауважити, що це вже не перший схожий захід, організований спільно Укрпоштою та «Карпатами». Раніше такі спецпогашення відбувалися на честь 30-річчя та 50-літнього ювілею львівського клубу.

Нагадаємо, 18 січня 2018 рока ФК «Карпати» виповнилося 55 років. З цієї нагоди колишні футболісти команди записали привітання.