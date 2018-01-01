До 55-ліття ФК «Карпати» у Львові відбулося спецпогашення поштової марки

СпортІгор Саджениця, сьогодні, 16:581560

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До 55-ліття ФК «Карпати» у Львові відбулося спецпогашення поштової марки
фото Інформаційний центр ФК «Карпати»
Спецпогашення поштової марки до 55-ліття ФК «Карпати»

З нагоди 55-річчя «Карпат» у приміщенні Головпоштамту відбулося спецпогашення поштової марки, повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

В урочистій церемонії взяли участь клубні легенди: капітан «левів», володарів Кубка СРСР 1969-го року Ігор Кульчицький, гравець тієї ж команди Геннадій Лихачов, який у «кришталевому» розіграші турніру забивав у 6поєдинках підряд, починаючи з 1/32 фіналу, а також Степан Юрчишин, автор видатного рекорду 1979-го року з показником у 42 забитих голи за сезон.

Варто зауважити, що це вже не перший схожий захід, організований спільно Укрпоштою та «Карпатами». Раніше такі спецпогашення відбувалися на честь 30-річчя та 50-літнього ювілею львівського клубу.

Нагадаємо, 18 січня 2018 рока ФК «Карпати» виповнилося 55 років. З цієї нагоди колишні футболісти команди записали привітання.

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