Бійці АТО зустрілися з гравцями «Карпат»

Бійці АТО з Артемом Федецьким

Бійці АТО завітали на заміську базу ФК «Карпати», що в Брюховичах, щоб зустрітися з футболістами.

«Наші бійці давно хотіли зустрітись з карпатівцями. Вони захоплюються їхньою чіткою патріотичною позицією. Це нам дуже імпонує», – цитує керівницю «Об’єднання Добровольців» Олену Живко офіційний сайт ФК «Карпати».

Бійці АТО не тільки отримали можливість поспілкуватись з тренерами та футболістами «Карпат», а й наживо поспостерігати за роботою «зелено-білих» у тренажерному залі.

«Такі зустрічі дають додаткове натхнення. Сказав хлопцям, що двері на базу «Карпат» для них завжди відчинені», – додав Артем Федецький.

До слова, на фото присутній Святослав Козловський – гравець винниківського «Руху» та син львівського бізнесмена Григорія Козловського. На перший збір «Карпат» у Львові він відправився разом з командою.