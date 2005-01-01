Бійці АТО зустрілися з гравцями «Карпат»

СуспільствоІгор Саджениця, сьогодні, 19:093630

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Бійці АТО зустрілися з гравцями «Карпат»
Бійці АТО з Артемом Федецьким

Бійці АТО завітали на заміську базу ФК «Карпати», що в Брюховичах, щоб зустрітися з футболістами.

«Наші бійці давно хотіли зустрітись з карпатівцями. Вони захоплюються їхньою чіткою патріотичною позицією. Це нам дуже імпонує», – цитує керівницю «Об’єднання Добровольців» Олену Живко офіційний сайт ФК «Карпати».

Бійці АТО не тільки отримали можливість поспілкуватись з тренерами та футболістами «Карпат», а й наживо поспостерігати за роботою «зелено-білих» у тренажерному залі.

«Такі зустрічі дають додаткове натхнення. Сказав хлопцям, що двері на базу «Карпат» для них завжди відчинені», – додав Артем Федецький.

До слова, на фото присутній Святослав Козловський – гравець винниківського «Руху» та син львівського бізнесмена Григорія Козловського. На перший збір «Карпат» у Львові він відправився разом з командою.

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