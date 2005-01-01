Син Григорія Козловського поїде на тренувальні збори з ФК «Карпати»

СпортОльга Перехрест, сьогодні, 12:525790

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Син Григорія Козловського поїде на тренувальні збори з ФК «Карпати»
Святослав Козловський грає за "Рух" з літа 2016 року

На тренувальні збори футбольного клубу «Карпати» до Туреччини поїде гравець винниківського «Руху» Святослав Козловський, син відомого бізнесмена та депутата Львівської міської ради Григорія Козловського. Про це повідомив 9 січня офіційний сайт «Руху».

До «Карпат» з оренди також повернуться двоє центральних півзахисників, які виступали за «Рух» у попередньому сезоні: Назар Вербний та Юрій Ткачук. Як йдеться у повідомленні клубу, подальша доля всіх трьох гравців у «Карпатах» визначиться після зимових зборів.

23-річний Святослав Козловський грає у винниківському «Русі» з літа 2016 року на позиції півзахисника. Зазначимо, що президентом футбольного клубу є батько футболіста Григорій Козловський. Бізнесмен очолив клуб у 2009 році.

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