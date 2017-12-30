Гравець збірної України зустрів Новий рік в компанії президента «Руху» Григорія Козловського

Євген Селезньов

Форвард збірної України Євген Селезньов, який взимку залишився без клубу (до цього гравець виступав за турецький «Карабюкспор»), новорічні свята провів разом з президентом винниківського «Руху» Григорієм Козловським. Відповідні фото футболіст виклав у Instagram.

Варто додати, що одне з фото гравця перед цим прокоментувала «Королівська пивоварня» – заклад у Львові, який належать Сергію Козловському. Там просили надіслати номер гравця у приват. А вже після цього з’явилися спільні фото Євгена Селезньова та Григорія Козловського з підписом «Показав мені майстер клас».

Показал мне мастер класс⛷⛷⛷⛷⛷!!! Публикация от Ievgen Seleznev (@e_seleznev) Дек 30, 2017 at 11:46 PST

На ще одній фотографії з ними виконавці з Boney M.

С легендами 80х! Публикация от Ievgen Seleznev (@e_seleznev) Дек 31, 2017 at 3:41 PST

Варто додати, що на питання про те, чи часом Євген не переходить у «Рух», футболіст написав «Дааа уже перешол», що не слід сприймати офіційно.

На офіційному сайті клубу жодної інформації про перехід гравця немає.