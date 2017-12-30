Гравець збірної України зустрів Новий рік в компанії президента «Руху» Григорія Козловського

Форвард збірної України Євген Селезньов, який взимку залишився без клубу (до цього гравець виступав за турецький «Карабюкспор»), новорічні свята провів разом з президентом винниківського «Руху» Григорієм Козловським. Відповідні фото футболіст виклав у Instagram.
Варто додати, що одне з фото гравця перед цим прокоментувала «Королівська пивоварня» – заклад у Львові, який належать Сергію Козловському. Там просили надіслати номер гравця у приват. А вже після цього з’явилися спільні фото Євгена Селезньова та Григорія Козловського з підписом «Показав мені майстер клас».
На ще одній фотографії з ними виконавці з Boney M.
Варто додати, що на питання про те, чи часом Євген не переходить у «Рух», футболіст написав «Дааа уже перешол», що не слід сприймати офіційно.
На офіційному сайті клубу жодної інформації про перехід гравця немає.
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