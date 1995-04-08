ФФУ довічно дискваліфікувала 18 футболістів, які грали за «збірну ДНР»

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України довічно дискваліфікував 18 футболістів, які грали в складі так званої «збірної ДНР». Про це повідомляють на сайті ФФУ.
Зазначають, що Комітет на засіданні розглядав цю справу за заявою Служби безпеки.
У результаті 18 спортсменам було заборонено займатися будь-якою футбольної діяльністю:
Кравченку Володимиру Сергійовичу, 10.01.1986 р.н.;
Нікуліну Денису Сергійовичу, 17.10.1994 р.н.;
Сінькову Максиму Юрійовичу, 09.12.1997 р.н.;
Селезньову Анатолію Вікторовичу, 08.04.1995 р.н.;
Крохмалю Сергію Ігоровичу, 29.08.1990 р.н.;
Кушніру Андрію Юрійовичу, 22.02.1994 р.н.;
Рябому Андрію Олександровичу, 26.03.1988 р.н.;
Мішину Владиславу Вадимовичу, 22.05.1994 р.н.;
Зінченку Руслану Володимировичу, 26.08.1996 р.н.;
Махну Ярославу Миколайовичу, 15.05.1993 р.н.;
Саєтову Роману Сергійовичу, 18.08.1981 р.н.;
Свиридову Платону Миколайовичу, 20.11.1986 р.н.;
Поточному Денису Григоровичу, 08.05.1985 р.н.;
Іванову Івану Олександровичу, 12.02.1988 р.н.;
Дмитришину Ігорю Олеговичу, 24.10.1995 р.н.;
Станенку Віктору Вадимовичу, 31.10.1991 р.н.;
Шмакову Микиті Руслановичу, 20.04.1996 р.н.;
Золотарьову Костянтину Павловичу, 24.03.1994 р.н.
Нагадаємо, торік в анексованому Росією Криму заявили про створення своєї «збірної» з футболу.
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