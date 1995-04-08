ФФУ довічно дискваліфікувала 18 футболістів, які грали за «збірну ДНР»

СпортОлег Костюк, сьогодні, 16:422560

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Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України довічно дискваліфікував 18 футболістів, які грали в складі так званої «збірної ДНР». Про це повідомляють на сайті ФФУ.

Зазначають, що Комітет на засіданні розглядав цю справу за заявою Служби безпеки.

У результаті 18 спортсменам було заборонено займатися будь-якою футбольної діяльністю:

Кравченку Володимиру Сергійовичу, 10.01.1986 р.н.;

Нікуліну Денису Сергійовичу, 17.10.1994 р.н.;

Сінькову Максиму Юрійовичу, 09.12.1997 р.н.;

Селезньову Анатолію Вікторовичу, 08.04.1995 р.н.;

Крохмалю Сергію Ігоровичу, 29.08.1990 р.н.;

Кушніру Андрію Юрійовичу, 22.02.1994 р.н.;

Рябому Андрію Олександровичу, 26.03.1988 р.н.;

Мішину Владиславу Вадимовичу, 22.05.1994 р.н.;

Зінченку Руслану Володимировичу, 26.08.1996 р.н.;

Махну Ярославу Миколайовичу, 15.05.1993 р.н.;

Саєтову Роману Сергійовичу, 18.08.1981 р.н.;

Свиридову Платону Миколайовичу, 20.11.1986 р.н.;

Поточному Денису Григоровичу, 08.05.1985 р.н.;

Іванову Івану Олександровичу, 12.02.1988 р.н.;

Дмитришину Ігорю Олеговичу, 24.10.1995 р.н.;

Станенку Віктору Вадимовичу, 31.10.1991 р.н.;

Шмакову Микиті Руслановичу, 20.04.1996 р.н.;

Золотарьову Костянтину Павловичу, 24.03.1994 р.н.

Нагадаємо, торік в анексованому Росією Криму заявили про створення своєї «збірної» з футболу.

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