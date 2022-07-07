У Львові відбудеться концерт «Шампанські очі 2.0»

Батьки Кузьми запрошують на захід усіх поціновувачів його творчості, повідомили організатори VINIL Concert agency.

Цей проєкт уже став культовим і цьогоріч легендарні хіти Скрябіна традиційно звучатимуть найкращими голосами Львова у супроводі симфонічного оркестру під керівництвом Богдана Мочурада.

«Атмосфера, насичена енергетикою музиканта, пісні і хіти якого знають різні покоління, а творчий шлях був яскравим і по-справжньому унікальним! Словом – гарантовано затишний івент для сім’ї, друзів та закоханих. Вечір, на який не соромно прийти з дітьми та батьками. Тож не баріться, бо квитків на всіх не вистачить», – запрошують організатори.

Захід проводиться під егідою Львівської обласної військової адміністрації. Частина виручених коштів буде передана на потреби ЗСУ.

Квитки на концерт можна придбати за посиланням.