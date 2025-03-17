Львів'яни мають унікальну нагоду почути улюблені твори Ліни Костенко

Події відбудуться 18 березня у Театрі ім. М. Заньковецької. Початок о 16:30 та 19:30. Організатори обіцяють неповторну атмосферу та найкращі твори улюбленої майстрині слова.

Поезія Ліни Костенко закарбувала у собі найсокровенніші почуття і переживання та стала символом нашої національної боротьби. 19 березня видатна українка та одна з найвідоміших поетес сучасності відзначатиме свій 95-й день народження.

«Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі», – саме ці рядки поетеси стануть епіграфом поетичних вечорів при свічках 18 березня, які, за словами організаторів, обіцяють запам'ятатися усім.

Події спрямовані на популяризацію української літератури та пісні, а її учасниками стануть відомі українські письменники, поети, музиканти та громадські діячі: Олексій Суханов, Сергій Калантай, Андрій Ісаєнко, Лариса Руснак, Степан Глова, Олександра Люта, Олег Батов, Дар'я Лісіч, Віра Марокішка, Ілона Верхівська- Ельтек, Кіра Касинець.

Музичний супровід забезпечить Академічний інструментальний ансамбль «ВИСОКИЙ ЗАМОК» та відома піаністка Юлія Божик. Незабутню атмосферу також доповнять ігристе та цукерки, яке обіцяють для всіх гостей.

Ці концерти стануть ще однією подією із масштабного циклу «тихих» проєктів – подій без яскравих світлових чи шумових ефектів, наповнених творчою та теплою атмосферою, яка дозволить у наш складний час «перезавантажитись», знайти час для себе та хоч трішки перемкнутися. Започаткувала цю серію концертів концертна агенція Zahid Concert Agency.

Події відбудуться: 18 березня / 16:30 та 19:30 – Театр ім. Марії Заньковецької

Квитки на 16:30 можна придбати за посиланням.

Квитки 19:30 – за посиланням.