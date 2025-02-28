Іво Бобул виступить у Львові

З цієї нагоди народний артист України Іво Бобул запрошує шанувальників на грандіозний ювілейний концерт у Львові. Події відбудуться 3 та 4 березня у Театрі Заньковецької. Початок о 16:30 та 19:30, зазначають організатори Clever Production.

Легендарний артист

Іво Бобул – народний артист не лише за званням, а й за визнанням народу. Багато пісень із його репертуару заслужено визнані золотими хітами естради, адже важко знайти в Україні людину, яка б їх не чула! Серед них «Розмова з тобою», «Душі криниця», «Місячне колесо», «Берег любові», «Якщо любиш – кохай», «На Україну повернусь», «Осінній сад», «Скрипалю», «Одна-єдина» та ще багато інших.

Іво Бобул впевнений, що сучасні пісні повинні підтримувати українських воїнів, тож акцент у новій програмі припаде на нові композиції, написані вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Саме тому в цей вечір поряд із хітами, які принесли Іво Бобулу славу, прозвучать нові пісні: «Солдат», «Рідна хата», «Непереможна Україна».

Ювілейний концерт у Львові

3 та 4 березня Іво Бобул завітає до Львова, аби відзначити разом з шанувальниками важливу дату – 50-річчя творчої діяльності. Артист обіцяє, що у ці вечори на усіх чекають улюблені композиції та атмосфера тепла й любові.

«Легендарний артист Іво Бобул запрошує на святковий вечір, присвячений 50-річчю творчої діяльності! Живий звук, улюблені хіти та неймовірна атмосфера – усе це чекає на вас на незабутній зустрічі з Маестро! Подаруйте собі можливість насолодитися унікальним голосом та неповторним шармом легендарного виконавця!» – запрошують на концерти організатори.

Локація: Театр ім. Марії Заньковецької, Львів

Дата: 3-4 березня

Час: 16:30 та 19:30

Квитки можна придбати у касі театру та онлайн:

3.03 на 16:30 – тут;

3.03 на 19:30 – за цим посиланням;

4.03 на 16:30 – тут;

4.03 на 19:30 – квитки можна знайти тут.

Розклад концертного туру Іво Бобула:

25.02 – Рівне

26.02 – Луцьк

27.02 – Чернівці

28.02 – Тернопіль

03.03 – Львів

04.03 – Львів

05.03 – Івано-Франківськ

07.03 – Трускавець

08.03 – Хмельницький

09.03 – Одеса

23.03 – Вінниця

30.03 – Житомир