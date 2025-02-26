Олександр Родін – один із провідних сучасних українських композиторів

У Львівському органному залі 28 лютого відбудеться світова прем'єра нової «Романтичної» симфонії українського композитора Олександра Родіна. Твір, створений на замовлення Львівського органного залу, виконає Академічний симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії під керівництвом дириґента Івана Остаповича. А запис концерту здійснюватиме Радіо Культура, що відкриє доступ до цієї музики широкій аудиторії слухачів.

Олександр Родін – один із провідних сучасних українських композиторів, відомий своєю емоційною глибиною та майстерним поєднанням традиційного і новаторського. Його нова симфонія «Романтична» обіцяє стати яскравим відображенням найкращих рис театральності та образності в динамічному й ефектному звучанні великого симфонічного оркестру. Завершивши останні приготування оркестрових партій для передпремʼєрних репетицій, композитор Олександр Родін поділився історією написання нового твору та розказав про особистий процес творчості.

Олександре, розкажіть, будь ласка, коли саме вам надійшла пропозиція від керівників Органного залу Івана Остаповича та Тараса Демка написати нову симфонію?



Ви знаєте, у мене завжди проблема з датами та цифрами, але пам’ятаю, що це було десь під Новий рік. Ідея мене дуже зацікавила, і зараз поясню чому. Ще до цієї пропозиції зі мною стався цікавий випадок. Одного ранку я прокинувся від сну, в якому мені наснилася, скажімо так, невеличка симфонія. Буває таке, коли сниться музика, і, прокинувшись, ти ловиш якісь її фрагменти, відчуття. Але цього разу я почув повноцінну композицію у виконанні прекрасного симфонічного оркестру. Я одразу записав цю музику, зрозумівши, що це буде частина якогось майбутнього твору, і відклав її до кращих часів.

А потім, через певний час, надійшла пропозиція з Львівського органного залу. І я зрозумів, що це знак долі. Тому я вирішив створити симфонію саме на основі цієї мелодії зі сну. І, знаєте, я дуже задоволений результатом.

Які симфонії передували цій роботі? В YouTube можна послухати фрагменти вашої Moonlight Symphony (Симфонії Місячного сяйва) з таємничим соло сопрано. Чи писали ви інші симфонії?

У мене було багато симфонічних творів, але я не нумерую їх як традиційні симфонії. Кожен має власну назву, свій семантичний зміст.

Тобто ви надаєте перевагу програмним творам?

В принципі, так.

Ваша нова симфонія називається «Романтична». Така назва показує характер, настрій цієї музики, чи, можливо говорить про звʼязок з романтизмом?

Тут і про настрій, і про зв'язок зі стилем. Мені здається, можна говорити про близькість радше з неоромантизмом. Музика вийшла справді дуже романтичною, тож я вирішив, що симфонія має називатися саме так.

До слова, чи має твір конкретну програму, чи наскрізну ідею, яку ви прагнули передати?

Конкретної програми немає. Уся симфонія розвивається навколо тієї теми, яка мені наснилася. Вона проходить крізь усі частини твору.

А загалом, вам часто сниться музика?

Так, буває сниться, але не завжди в повному обсязі.

Окрім основної теми, чи є у вашій симфонії якісь приховані символи, натяки, цитати, які могли б почути уважні слухачі?

Ні, такого немає. Є певна драматургічна лінія, але я не хочу нав’язувати ні музикантам, ні слухачам конкретне трактування. Кожен точно почує щось своє.

Мені відомо, що замовляючи цей твір, керівники Органного залу попросили вас написати симфонію «з красивими мелодіями та гармоніями».

Було саме так. І коли я почув ці слова, то зрозумів, що мелодія з мого сну ідеально підходить. Чудово, що ця музика не «лежала в шухляді» надто довго.

Досить часто композитор працює одразу над кількома задумами, які відрізняються за жанром, темою, наповненням. Чи впливала на симфонію ваша робота над іншими творами?

Ні, не думаю. Коли я працюю над новим твором, то вже знаю його настрій, драматургію, маю своєрідні «архітектурні креслення». Тому робота над різними творами проходить окремо, і, я би сказав, не впливає одна на іншу.

А загалом, що первинне у вашому творчому процесі – ідея чи емоційний стан?

Коли я пишу для себе, спочатку зʼявляється або певний емоційний стан, бо ідея, яка не дає спокою, поки її не зафіксуєш. А коли це, наприклад, замовлення, то безумовно потрібен час, щоб увійти в конкретний стан і тему твору, інакше нічого не вийде.

Над чим ви працюєте зараз? Чи є у планах написання нових симфонічних творів?

Зараз мій основний проєкт – опера «Мазепа» для Львівської національної опери. Я знаходжуся в цій роботі, а якщо в голову приходять інші цікаві ідеї, я записую їх на майбутнє.

А яку музику, зокрема сучасників, слухаєте ви самі?

Останнім часом майже нічого не слухаю – просто не маю часу. Якщо слухати серйозний твір, то потрібно сісти і приділити йому всю увагу, а в робочому процесі це зробити важко. Для цього потрібен особливий настрій. Коли перебуваєш у процесі написання власної музики, варто уникати стороннього впливу.